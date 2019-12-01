غارات جوية مركزة تقضي على 15 «حوثياً» ”عيدروس الزبيدي“ يواصل استقطاب قيادات ”الشرعية“ و”محسن“ يعلن الولاء «البحسني» يرأس اجتماعا عسكرياً موسعا وهذا ما وجه به كافة الألوية العسكرية محافظ شبوة يتهم القوات الإماراتية بمحاولة إسقاط عتق .. ويتوعد هذه الاطراف ”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”الأيدز“ لتشويه الجيش الوطني و”مأرب برس“ يكشف زيف الخبر ويفضح مطابخ المجلس مراجعة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية في مأرب قطر تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين بينهم نساء لماذا يخشى الجميع هذا القرار من سلطنة عمان .. وماهي العواقب الخطيرة التي يمنعها السلطان قابوس النائب العام يتراجع عن قرار فصل ”المخا“ عن تعز النظام الايراني يقطع الانترنت عن الشعب تحسبا لما سيحدث غدا
يواصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، المدعو عيدروس الزبيدي، استقطاب القادة العسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية.
فقد التقى ”الزبيدي“، اليوم، اللواء سيف صالح محسن، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية، بوزارة الدفاع اليمنية، وناقش معه الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض، بحسب موقع المجلس.
وأشاد الانفصالي المدعوم من الامارات عيدروس الزبيدي بـ”الدور الذي تلعبه القيادات الجنوبية في وزارة الدفاع، ومواقفها الشجاعة تجاه القضايا الوطنية المصيرية وفي مقدمتها القضية الجنوبية“، حسب قوله.