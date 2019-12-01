”عيدروس الزبيدي“ يواصل استقطاب قيادات ”الشرعية“ و”محسن“ يعلن الولاء

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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يواصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، المدعو عيدروس الزبيدي، استقطاب القادة العسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية.

فقد التقى ”الزبيدي“، اليوم، اللواء سيف صالح محسن، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية، بوزارة الدفاع اليمنية، وناقش معه الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض، بحسب موقع المجلس.

وأشاد الانفصالي المدعوم من الامارات عيدروس الزبيدي بـ”الدور الذي تلعبه القيادات الجنوبية في وزارة الدفاع، ومواقفها الشجاعة تجاه القضايا الوطنية المصيرية وفي مقدمتها القضية الجنوبية“، حسب قوله.