«البحسني» يرأس اجتماعا عسكرياً موسعا وهذا ما وجه به كافة الألوية العسكرية

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ناقش اجتماع برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم الأربعاء الخطط التدريبية العسكرية للعام 2020م.
وفي الاجتماع الذي ضم قادة وضباط ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أكد البحسني، أن العام التدريبي الجديد في كافة الألوية والمواقع العسكرية يجب أن يكون عامًا متميزًا ومختلفًا عن السنوات الماضية بحث يركز على رفع الروح المعنوية والتأكيد على الانضباط والتحلي بالأخلاق العالية والحفاظ على الممتلكات العامة.
وشدد على ضرورة استشعار خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد بشكل عام وصعوبتها وحساسيتها لاسيما وأن الوطن لا زال يشهد حربًا مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، والجماعات الارهابية، وهو ما يتوجب رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ قد يحدث في أي وقت وإفشال كل المخططات الخبيثة الهادفة لزعزعة الأمن والإستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء حضرموت.
ووجه قائد المنطقة العسكرية الثانية، بإيلاء مدرسة الفقيد اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للقتال، أهمية قصوى والبدء في ممارسة عملها خلال العام القادم 2020م بعد أن تم استكمال الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية الخاصة بها.
حضر الاجتماع أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس، ورؤساء الشعب وعدد من الضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.