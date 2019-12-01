محافظ شبوة يتهم القوات الإماراتية بمحاولة إسقاط عتق .. ويتوعد هذه الاطراف ”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”الأيدز“ لتشويه الجيش الوطني و”مأرب برس“ يكشف زيف الخبر ويفضح مطابخ المجلس مراجعة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية في مأرب قطر تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين بينهم نساء لماذا يخشى الجميع هذا القرار من سلطنة عمان .. وماهي العواقب الخطيرة التي يمنعها السلطان قابوس النائب العام يتراجع عن قرار فصل ”المخا“ عن تعز النظام الايراني يقطع الانترنت عن الشعب تحسبا لما سيحدث غدا أول وزراء الشرعية يغرد : تركيا عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة أردوغان محافظ شبوة يستقبل قيادات ”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ ويتعهد بدعمه وحمايته وتسهيل انشطته الرئيس قيس سعيد يكشف عن القضية التي لم يناقشها اردوغان مغه
تداولت وسائل اعلام تابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول، خبرا مفبركا يفيد بإصابة أفراد من الجيش الوطني بمرض نقص المناعة ”الايدز“.
ونسبت تلك المواقع الخبر لموقع ”مأرب برس“، بعد ان فبركته وزورت صورة، عملت بالفوتشوب كما أكد خبراء التصميم اللذين عرضت عليهم الصورة للتأكد من صحتها، وكشف حقيقتها.
وتنفي هيئة تحرير ”مأرب برس“، نفيا قاطعا ان تكون قد نشرت ذلك الخبر، مشيرة الى ان الدلائل التي تكشف زيف الخبر وتزوير الصورة واضحة.
وتظهر الصورة، التي حاولت تلك المواقع ترويجها، ان الخبر المنشور في ”مأرب برس“، نشر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، فيما تداولت الخبر، اليوم، اي بعد أربعة أيام، من تاريخ الخبر المزعوم في الصورة المفبركة، وان كان الخبر منشور فعلا في ”مأرب برس“، لكانت وسائل الاعلام تداولت الخبر في حينه، الأمر الذي يفضح تلك المواقع.
واختارت تلك المطابخ موقع ”مأرب برس“، لمصداقيته واسمه، ليكون الخبر المفبرك الذي يشير الى اصابة افراد من قوات الجيش الوطني في مأرب بالايدز، اكثر مصداقية.
ومن الدلائل التي تكشف زيف تلك الصورة وبركتها بالفيتوشوب، نص الخبر الذي يبدو واضحا ميلانه، الامر الذي يؤكد ان ذلك النص صورة مركبة في صورة اخذت لخبر آخر من موقع ”مأرب برس“.
وكان موقع ”الخبر اليمني“، هو أول موقع نشر الخبر،كخبر خاص به، ثم قام موقع ”النقابي“ الجنوبي، بفبركة الصورة، وتزوير الخبر ونسبه لـ”مأرب برس“، ثم قام موقع صحيفة ”الأيام“ الجنوبية بنشر الخبر المفبرك الذي نشره ”النقابي“، ليضيف بعد ذلك موقع ”الخبر اليمني“، فقرة في خبره الخاص، بأن موقع ”مأرب برس“، نشر الخبر ثم حذفه، الأمر يؤكد فبركة الخبر، في مطابخ ”المجلس الانتقالي“ الذي يسعى جاهدا لتشويه الجيش الوطني.
ويعيد ”مأرب برس“ نشر الصورة المفبركة: