”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”الأيدز“ لتشويه الجيش الوطني و”مأرب برس“ يكشف زيف الخبر ويفضح مطابخ المجلس

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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تداولت وسائل اعلام تابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول، خبرا مفبركا يفيد بإصابة أفراد من الجيش الوطني بمرض نقص المناعة ”الايدز“.

ونسبت تلك المواقع الخبر لموقع ”مأرب برس“، بعد ان فبركته وزورت صورة، عملت بالفوتشوب كما أكد خبراء التصميم اللذين عرضت عليهم الصورة للتأكد من صحتها، وكشف حقيقتها.

وتنفي هيئة تحرير ”مأرب برس“، نفيا قاطعا ان تكون قد نشرت ذلك الخبر، مشيرة الى ان الدلائل التي تكشف زيف الخبر وتزوير الصورة واضحة.

وتظهر الصورة، التي حاولت تلك المواقع ترويجها، ان الخبر المنشور في ”مأرب برس“، نشر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، فيما تداولت الخبر، اليوم، اي بعد أربعة أيام، من تاريخ الخبر المزعوم في الصورة المفبركة، وان كان الخبر منشور فعلا في ”مأرب برس“، لكانت وسائل الاعلام تداولت الخبر في حينه، الأمر الذي يفضح تلك المواقع.

واختارت تلك المطابخ موقع ”مأرب برس“، لمصداقيته واسمه، ليكون الخبر المفبرك الذي يشير الى اصابة افراد من قوات الجيش الوطني في مأرب بالايدز، اكثر مصداقية.

ومن الدلائل التي تكشف زيف تلك الصورة وبركتها بالفيتوشوب، نص الخبر الذي يبدو واضحا ميلانه، الامر الذي يؤكد ان ذلك النص صورة مركبة في صورة اخذت لخبر آخر من موقع ”مأرب برس“.

وكان موقع ”الخبر اليمني“، هو أول موقع نشر الخبر،كخبر خاص به، ثم قام موقع ”النقابي“ الجنوبي، بفبركة الصورة، وتزوير الخبر ونسبه لـ”مأرب برس“، ثم قام موقع صحيفة ”الأيام“ الجنوبية بنشر الخبر المفبرك الذي نشره ”النقابي“، ليضيف بعد ذلك موقع ”الخبر اليمني“، فقرة في خبره الخاص، بأن موقع ”مأرب برس“، نشر الخبر ثم حذفه، الأمر يؤكد فبركة الخبر، في مطابخ ”المجلس الانتقالي“ الذي يسعى جاهدا لتشويه الجيش الوطني.

ويعيد ”مأرب برس“ نشر الصورة المفبركة: