مراجعة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية في مأرب

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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عقد اليوم في ديوان محافظة مأرب لقاء لتقييم تدخلات ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة مأرب خلال السنوات الثلاث الماضية، والإعداد لخطة مشاريع التدخلات خلال العام المقبل 2020م ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح.

وخلال اللقاء الذي ضم مسؤولي مكتب تنسيق الصندوق الاجتماعي لمحافظتي مأرب والجوف برئاسة المهندس محمد الجعفري، ومسؤولي عدد من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة جرى استعراض ومناقشة تقرير الصندوق الاجتماعي المتضمن أنشطته وتدخلاته وتقييمها.

ووفق التقرير فإن إجمالي مشاريع الصندوق لمحافظة مأرب خلال السنوات من 2017 إلى 2019م المنفذة والتي تحت التنفيذ والتي تم إقرارها بلغت 42 مشروعاً وتدخلاً بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين، و590 ألفا و86 دولار أمريكي، تنوعت وتوزعت على كافة مديريات المحافظة، وشملت قطاعات التعليم، المياه والصرف الصحي، والزراعة، والصحة، وبناء قدرات الشباب، ومكافحة البطالة والفقر، ودعم النازحين.

وبين التقرير أن إجمالي المشاريع التي تم إنجازها خلال السنوات الثلاث ، بلغت 21 مشروعاً بكلفة إجمالية 2 مليون و350 ألفا و160 دولار أمريكي، فيما بلغت المشاريع التي تحت التنفيذ 16 مشرعاً بكلفة 3 ملايين و608 آلاف و726 دولار أمريكي، وبلغت المشاريع الموافق عليها خمسة مشاريع بكلفة 631 ألفا و200 دولار أمريكي.

وخلال اللقاء أكد الوكيل مفتاح على أهمية دور الصندوق الاجتماعي في الدفع بعجلة التنمية ومكافحة الفقر ،والذي أنشئ من أجل هذه الغاية ويعمل بدعم من المانحين.. مشيداً بالتدخلات القائمة للصندوق وأثرها الملموس في كافة المديريات ووصولها إلى قرى نائية في مختلف المديريات.

وشدد الوكيل مفتاح على أهمية رفع الصندوق الاجتماعي من تدخلاته في المحافظة التي حرمت من التنمية خلال العقود الماضية، وزادت تحدياتها التنموية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن واستقبالها لأعداد مهولة من النازحين والمهجرين وتزايد احتياجاتهم الأساسية والإنسانية والتنموية.

وأكد الدكتور مفتاح على أهمية جلوس ممثلي الصندوق الاجتماعي مع مختلف الجهات والمكاتب ذات العلاقة من أجل تحديد الاحتياجات ضمن خطة العام المقبل، والتنسيق المستمر مع الجهات والمكاتب ذات العلاقة والسلطات المحلية في المديريات في تحديد الاحتياجات والتدخلات وتنفيذ المشاريع وأولوياتها.

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