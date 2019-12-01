محافظ شبوة يتهم القوات الإماراتية بمحاولة إسقاط عتق .. ويتوعد هذه الاطراف ”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”الأيدز“ لتشويه الجيش الوطني و”مأرب برس“ يكشف زيف الخبر ويفضح مطابخ المجلس مراجعة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية في مأرب قطر تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين بينهم نساء لماذا يخشى الجميع هذا القرار من سلطنة عمان .. وماهي العواقب الخطيرة التي يمنعها السلطان قابوس النائب العام يتراجع عن قرار فصل ”المخا“ عن تعز النظام الايراني يقطع الانترنت عن الشعب تحسبا لما سيحدث غدا أول وزراء الشرعية يغرد : تركيا عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة أردوغان محافظ شبوة يستقبل قيادات ”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ ويتعهد بدعمه وحمايته وتسهيل انشطته الرئيس قيس سعيد يكشف عن القضية التي لم يناقشها اردوغان مغه
أصدرت الخارجية القطرية بيانا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين معظمهم نساء وسقوط جرحى من قوات الأمن.
ففي تعليقها على الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في إقليم سوم شمالي بوركينا فاسو، أعربت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم.
وجددت الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرا عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وقالت السلطات في بوركينا فاسو إن مسلحين قتلوا 35 مدنيا، معظمهم نساء، يوم الثلاثاء بعد أن هاجموا موقعا عسكريا في إقليم سوم بشمال البلاد وإن نحو 87 من المسلحين وقوات الأمن المحلية لقوا حتفهم في الاشتباك.
وأعلن الرئيس روك مارك كابوريه الحداد الوطني ليومين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقع الحادث في أعقاب هجوم شنه إسلاميون متشددون على قافلة حافلات تقل عمال مناجم في نوفمبر/تشرين الثاني فقتلوا نحو 40 شخصا.
وقالت الحكومة في بيان منفصل "قتل الإرهابيون، لدى فرارهم، 35 مدنيا بينهم 31 امرأة بطريقة تتسم بالخسة". وأضافت أن 80 متشددا وسبعة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في قتال في وقت سابق.
وكانت بوركينا فاسوا في وقت من الأوقات جزءا هادئا نسبيا في منطقة الساحل، لكن امتد إليها عنف الجماعات الجهادية والإجرامية من جارتها الشمالية مالي التي تعمها الفوضى.
وأودت هجمات على مدى العام المنصرم بحياة المئات وشردت زهاء مليون شخص.