أول وزراء الشرعية يغرد : تركيا عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة أردوغان

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قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الأربعاء، إن تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكتب الجبواني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، من السياسيين الأتراك الكبار الذين يحبون اليمن".
وأضاف الجبواني: "استقبلنا أقطاي في مكتبه وقت وصولنا أنقرة، ثم رافقنا في اللقاء ببقية القادة الأتراك".
وتابع: "شكراً للصديق الكبير ياسين أقطاي، وشكراً لتركيا التي عادت بقوة للساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".
وخلال اليومين الماضيين، التقى الوزير اليمني مسؤولين أتراك في أنقرة، بينهم وزير النقل والبنية التحتية، جاهد طورهان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش.
وقال الجبواني في تغريدة سابقة، إنه اتفق مع نظيره التركي على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي بقطاع النقل في اليمن.