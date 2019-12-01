محافظ شبوة يستقبل قيادات ”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ ويتعهد بدعمه وحمايته وتسهيل انشطته

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استقبل محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول، عضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي أحمد سالم فضل، وعضو رئاسة الائتلاف وكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة، وعددًا من مدراء دوائر الائتلاف.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بآخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، والأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها في إطار خطة الائتلاف الوطني الجنوبي لافتتاح فرع له في المحافظة والتواصل مع قواعده الجماهيرية.

ورحب المحافظ بقيادات الائتلاف، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية بشبوة لمنح الائتلاف الوطني الجنوبي الدعم والحماية، وتسهيل إقامة الأنشطة والفعاليات التي يعد الائتلاف لتنفيذها في المحافظة.

وأشاد ”بن عديو“ بالجهود الوطنية التي يبذلها الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، و النضال السلمي في سبيل دعم الشرعية، واستعادة الدولة وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضي جميع أبناء الجنوب.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني الجنوبي حقق نجاحًا باهرًا في عمله السياسي السلمي في فترة وجيزة، فضلاً عن بناء قواعد جماهيرية كبيرة تضم كوكبة من المكوّنات الجنوبية المهمة والأحزاب السياسية الرائدة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، الأمر الذي عجز عن تحقيقه عدد من المكونات الجنوبية.

بدورهم، نقل قيادات الائتلاف للمحافظ بن عديو تحيات رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي، مشيدين بما لمسوه من تطور ونماء واستقرار في المحافظة، ومؤكدين أن الائتلاف سيسعى جاهداً للسير على نفس النهج في دعم السلام والتوافق الجنوبي والاستقرار والتنمية بكل السبل والإمكانات المتاحة.

يذكر أن الائتلاف الوطني الجنوبي بصدد افتتاح فرع له في محافظة شبوة بعد النجاح الكبير الذي حققه إشهار فرع محافظة حضرموت في 7 ديسمبر الجاري، بحضور سياسي وشعبي وعسكري وقبلي منقطع النظير.