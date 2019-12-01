الرئيس قيس سعيد يكشف عن القضية التي لم يناقشها اردوغان مغه

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إنه بحث خلال اللقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مختلف جوانب الأوضاع في ليبيا.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه لم يتطرق إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وقال سعيد، في مؤتمر صحفي، "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لم تطرح للنقاش، فهي شأن ليبي تركي، ولا تتعلق بحدود تونس وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد وقعت مع تركيا اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط يمكن أن يعقد نزاعات أنقرة المتعلقة باستكشاف الطاقة مع دول أخرى.

ولم تقدم الحكومة التركية تفاصيل عن الاتفاق فضلا عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستعزز التعاون مع ليبيا بعرض دعم عسكري لحكومة الوفاق وبتأييد الخطوات المشتركة التي اتخذتها الدولتان في شرق البحر المتوسط.