اعتماد آلية جديدة للحد من ارتفاع أسعار السلع ولتخفيف معاناة الموطنين في اليمن

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اعتمد البنك المركزي اليمني ، اليوم الاربعاء ، آلية جديدة لتمويل استيراد السلع الغير مشمولة في الوديعة السعودية.
وناقشت إدارة البنك المركزي برئاسة نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية بعدن، الآلية الجديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديعة السعودية.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية ؛ تأتي هذه الخطوة بعد ان أثمرت مساعي البنك المركزي في الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية.
وتستهدف الالية الجديدة الإسهام في تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق وتحمل البنك المركزي لفارق السعر.
وأكد نائب المحافظ أن طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن.. مشددا على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية المعنية، بمتابعة السوق المحلية للحد من عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وأوضح أن عملية إنجاز معاملات طلبات فتح الاعتمادات تتم خلال يومين فقط، على أن تكون طلبات حقيقية ومستوفاة للشروط.