عاجل : بيان هام للمواطنين في اليمن بشأن الطبعة الجديدة من العملة المحلية كن على إطلاع بما يحدث في اليمن والعالم وتصفح الأخبار بدون إنترنت بلاغ ضد القيادي الحوثي الذي هدد النساء والمسئول عن سجن الأمن السياسي بصنعاء تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين وتوقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة اردوغان يصل دولة عربية في زيارة غير معلنة أهم تعاون بعد كامب ديفيد ..من الرابح بصفقة الغاز المصرية الإسرائيلية؟ تيك توك تبحث عن مقر جديد لها خارج الصين للهروب من جذورها الصينية هؤلاء هم أعداء الكلى بـ13مليار دولار.. أحدث حاملة طائرات أميركية تعرَّف عليها استشهاد طفل وجرح آخر بانفجار لغم حوثي في المصلوب بالجوف
ينشر موقع مأرب برس الأخباري على قناته في تطبيق تليجرام ، اخبار يومية ، بميزة الاستعراض الفوري ، حيث تمكن هذه الميزة ،المتابع من قراءة وتصفح الأخبار حتى بعد ان يكون قد اغلق الانترنت في جهازه.
ويصل عدد مشتركي قناة مأرب برس على التليجرام اكثر من 17 ألف مشترك.
وينشر الموقع على القناه بشكل مستمر ومنتظم، مجموعة اخبار متنوعة بين المحلية والعربية والدولية ، منها ما يتعلق باخبار السياسة والاقتصاد والرياضة واخبار اخرى منوعة ، اضافة الى التقارير الصحفية والتغطيات الخاصة للاحداث في الداخل اليمني.
ومأرب برس من اوائل المواقع الاخبارية اليمنية التي انشأت لها قناة خاصة على تطبيق تليجرام ، وللموقع ايضا منصات اجتماعية اخرى كـ موقع التواصل فيسبوك وتطبيق تويتر.