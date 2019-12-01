كن على إطلاع بما يحدث في اليمن والعالم وتصفح الأخبار بدون إنترنت

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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ينشر موقع مأرب برس الأخباري على قناته في تطبيق تليجرام ، اخبار يومية ، بميزة الاستعراض الفوري ، حيث تمكن هذه الميزة ،المتابع من قراءة وتصفح الأخبار حتى بعد ان يكون قد اغلق الانترنت في جهازه.

ويصل عدد مشتركي قناة مأرب برس على التليجرام اكثر من 17 ألف مشترك.

وينشر الموقع على القناه بشكل مستمر ومنتظم، مجموعة اخبار متنوعة بين المحلية والعربية والدولية ، منها ما يتعلق باخبار السياسة والاقتصاد والرياضة واخبار اخرى منوعة ، اضافة الى التقارير الصحفية والتغطيات الخاصة للاحداث في الداخل اليمني.

ومأرب برس من اوائل المواقع الاخبارية اليمنية التي انشأت لها قناة خاصة على تطبيق تليجرام ، وللموقع ايضا منصات اجتماعية اخرى كـ موقع التواصل فيسبوك وتطبيق تويتر.

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