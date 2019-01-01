تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين وتوقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر في معظم محافظات اليمن الجبلية والصحراوية.
وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة صباح اليوم إنه يتوقع استمرار الطقس البارد والجاف مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على معظم المرتفعات الجبلية والصحراوية وأجزاء من الهضاب الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
وكان المركز قد نبه أمس الثلاثاء، سكان المرتفعات الجبلية من استمرار انخفاض درجات الحرارة، على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وتوقع المركز تكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات” ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، الضالع، والأجزاء المرتفعة من محافظتي لحج وشبوة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.