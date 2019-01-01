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اردوغان يصل دولة عربية في زيارة غير معلنة

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل اليوم الأربعاء إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

فيما أفادت قناة "تي.آر.تي عربي" على تويتر نقلاً عن مصادر رئاسية أن الرئيسين التركي والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.

كما ذكرت أن أردوغان يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزيرا الدفاع والخارجية ومدير المخابرات خلال زيارته إلى تونس.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك.

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