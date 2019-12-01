استشهاد طفل وجرح آخر بانفجار لغم حوثي في المصلوب بالجوف قصص معاناة لاتنتهي مع المواطنين جراء الجبايات الإجبارية الحوثية المتمردين الحوثيين يلتقون الداعم الرئيسي لهم في مسقط 260انتهاكا ارتبكها الانقلابيون خلال شهر تدابير حكومية ضد الحرب الحوثية على العملة تنديد أممي بهجمات استهداف المنظمات بالضالع الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» مع 4 من مرافقيه الأجهزة الأمنية تحبط مخطاطا «حوثياً»جديدا كان يستهدف السكينة العامة بإحدى مناطق «الشرعية» وقائد عسكري يروي التفاصيل دولة خليجية جديدة تنطلق منها رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين علماء يكتشفون علاجا جديدا للوقاية من النوبات القلبية
استشهد طفل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية أن لغماً أرضياً زرعته المليشيا الحوثية انفجر صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد الطفل /مبارك محمد غرزه / 10 سنوات وإصابة الطفل / زبن الله مبارك غرزه / 8 سنوات أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على اطراف مديرية المصلوب غربي الجوف.
ويوم الجمعة الماضي قتل مدنيين اثنين بانفجار لغم حوثي على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي "صعدة والجوف".
وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الألغام في محافظة الجوف بطريقة عشوائية ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من أبناء المحافظة.