استشهاد طفل وجرح آخر بانفجار لغم حوثي في المصلوب بالجوف

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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استشهد طفل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية أن لغماً أرضياً زرعته المليشيا الحوثية انفجر صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد الطفل /مبارك محمد غرزه / 10 سنوات وإصابة الطفل / زبن الله مبارك غرزه / 8 سنوات أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على اطراف مديرية المصلوب غربي الجوف.

ويوم الجمعة الماضي قتل مدنيين اثنين بانفجار لغم حوثي على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي "صعدة والجوف".

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الألغام في محافظة الجوف بطريقة عشوائية ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من أبناء المحافظة.