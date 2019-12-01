المتمردين الحوثيين يلتقون الداعم الرئيسي لهم في مسقط

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أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مباحثات منفصلة مع كبار المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الإقليمية وعلاقات البلدين، ومع الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام.
وقال ظريف عبر حسابه في «تويتر» أمس، إنه زار مسقط للتباحث «كما جرت العادة» حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن مباحثات المسؤولين العمانيين وظريف استعرضت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ووصل ظريف إلى مسقط في زيارة مفاجئة بعد يومين على عودته من اليابان برفقة الرئيس حسن روحاني.
من جهتها، أفادت وكالة (إرنا) الرسمية، بأن ظريف التقى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام صباح أمس في العاصمة العمانية حيث «بحثا آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن»