260انتهاكا ارتبكها الانقلابيون خلال شهر

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 203

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، 260 انتهاكاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في 6 محافظات يمنية، بينها 31 حالة قتل، توزعت بين القصف والقنص والألغام التي زرعتها الجماعة.

واتهم التقرير الصادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» (منظمة غير حكومية) الجماعة الحوثية بارتكاب 89 حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال المدة نفسها. وذكرت المنظمة أنها رصدت هذه الانتهاكات الحوثية بالتعاون مع 13 منظمة دولية في محافظات تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.

وأوضحت في تقريرها أن «فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل؛ منهم 6 أطفال، وامرأة، و24 حالة إصابة للمواطنين؛ بينهم 11 من الأطفال، و8 نساء، حيث تنوعت أسباب القتل بين القصف الهيستيري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات».

وذكر التقرير أن «حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت 89 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين؛ بينهم أطفال ومسنون في كل من الضالع وإب وصنعاء والبيضاء وذمار».

وتصدرت محافظة إب ـ وفق التقرير ـ القائمة بـ36 حالة اختطاف للمدنيين؛ حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية. تليها محافظة الضالع بـ27 حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت ميليشيات الحوثي 12 مواطناً، وفي محافظة صنعاء اعتقلت الميليشيات 9 مواطنين، كما سجل الفريق 5 حالات اعتقال في محافظة البيضاء.

وتمكن فريق «الشبكة الحقوقية» من رصد وتوثيق أكثر من «39 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وكذا توثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى رصد تضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيات».

وبحسب التقرير؛ تضررت سيارة إسعاف نتيجة الألغام أيضاً، بالإضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق 3 صواريخ باليستية على محافظات الضالع وتعز والجوف، إضافة لتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع. وقالت «الشبكة» إن الفريق الميداني وثق أيضاً إغلاق 36 محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحال دفع إتاوات مالية فرضتها ميليشيات الحوثي تحت اسم دعم «المولد النبوي»، كما سجل قيام الميليشيات بإغلاق 3 مساجد في وجه المصلين وتحويلها للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال.

وأوضحت «الشبكة» في تقريرها أنها رصدت 36 انتهاكاً حوثياً طالت المنشآت التعليمية والتربوية، وتوزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربوياً.