الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» مع 4 من مرافقيه

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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لقي قيادي حوثي مصرعه مع أربعه من مرافقيه،اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصدر عسكري في محور تعز: إن "مدفعية الجيش استهدفت طقما عسكريا لميليشيا الحوثي في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غربي المدينة".

وذكر المصدر أن الاستهداف أسفر عن مقتل قيادي حوثي يكنى بـ"أبو سليم" وأربعة من مرافقيه. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين في جبهة الزنوج شمال المدينة.

وشهدت الجبهة الغربية للمدينة خلال الساعات الـ 24 الساعة الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي.