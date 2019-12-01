دولة خليجية جديدة تنطلق منها رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، الثلاثاء، ترحيبها باستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بمذكرة موجهة إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية اليمنية: "نود الإفادة بترحيبنا باستئناف الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الجوية بين البلدين الشقيقين، على أن يتم الإيعاز للشركة التنسيق مع إدارة النقل الجوي لأخذ الموافقات الفنية اللازمة للتشغيل إلى من مطار الكويت الدولي".وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وزير النقل اليمني صالح الجبواني إلى دولة الكويت أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الكويتي حول تنشيط قطاع النقل في اليمن.