علماء يكتشفون علاجا جديدا للوقاية من النوبات القلبية

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توصلت دراسة أجراها علماء في جامعة بليخانوف الروسية، بالتعاون مع زملاء لهم من الصين، إلى علاج فاعل يقي من النوبات القلبية والجلطات الدماغية، ويعالج بشكل عام أمراض الأوعية الدموية.

ويقول العلماء إن إحدى المشكلات التي تواجه الطب الحديث، هي مكافحة تصلب الشرايين، باعتباره السبب الرئيس في تطور غالبية أمراض الأوعية الدموية بما فيها النوبات القلبية والجلطات الدماغية، بحسب ما أفادت به مجلة الصين للعلاجات الطبيعية.

ويجري العلماء حاليا تجارب لابتكار أدوية طبيعية فعالة ليس لها تأثيرات جانبية، وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن للثوم آفاقا واعدة لإنتاج مثل هذه الأدوية. ويقول البروفيسور فاسيلي كاراغودين من جامعة بليخانوف، "يمنع الثوم تراكم الكوليسترول في الطبقة الوسطى من الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وهو بهذا يمنع نشوء لويحات تصلب الشرايين

واوضح ان الأدوية التي أساسها الثوم، ستساعد على بقاء قطر الأوعية الدموية طبيعيا وإزالة اللويحات الموجودة فيها، مع عدم وجود أي أعراض جانبية، أي يمكن استخدامه مدى الحياة. واتضح للباحثين أن الثوم يساعد على تخفيض ضغط الدم ويحسن تخثر الدم ويجعل مستوى الدهون فيه طبيعيا.

ويشير الباحثون، إلى أن الأدوية التي أساسها الثوم والمسجلة كمكملات غذائية بيولوجية، سوف تصبح في المستقبل أدوية تصرف من دون وصفة طبية.