توجيه عاجل من البنك المركزي اليمني بمقره في عدن إلى كافة شركات الصرافة

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجه البنك المركزي اليمني ،اليوم الثلاثاء، شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب الإعلان الصادر عن البنك المركزي، تلزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير وفبراير 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

وكان البنك المركزي في عدن حذر قبل يومين جميع البنوك والمصارف المحلية من تبعات التعامل مع تعليمات البنك المركزي بصنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي بشأن عدم تداول العملة الجديدة.