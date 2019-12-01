تعرف على حقيقة مد أنبوب نفط سري من ”شبوة“ الى ”مأرب“ بإشراف وتنفيذ قطري وتركي ووزارة النفط تكشف الحقائق

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفت وزارة النفط والمعادن، الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول، أي أعمال لمد أنبوب نفط من مأرب إلى شبوة، كاشفة في الوقت ذاته عن مشروع لمد أنبوب للنفط الخام ليربط بين قطاع 5 وقطاع 4 ضمن إطار محافظة شبوة.

وكانت وسائل اعلام محلية محسوبة على الحوثيين والمجلس الانتقالي قد نشرت أنباء تفيد بقيام الحكومة الشرعية بمد أنبوب نفط من شبوة إلى مأرب، في ظل تكتم اعلامي، الأمر الذي نفته وزارة النفط وأكدت في بيان لها أن ”أنبوب النفط الجاري تنفيذه يهدف إلى إعادة تشغيل قطاعات نفطية في مأرب وشبوة وتصدير إنتاج هذه القطاعات عبر الأنبوب الجاري تنفيذه“.

وقالت الوزارة انها ”تعمل بشفافية وتنشر أخبارها وأنشطتها التنموية أولا بأول على موقعها الإلكتروني، وتوافي وسائل الإعلام بمجمل أنشطتها وتعمل بشكل واضح وعلني ولا يوجد أي تكتم لأي مشروع تقوم بتنفيذه“.

وأكد أن الفيديو الذي تم تداوله ”هو توثيق وتغطية ترويجية وإعلامية لأعمال تنفيذ خط أنبوب النفط الخام ضمن نطاق محافظة شبوة الذي يربط قطاع 5 وقطاع 4 الكائن في نفس المحافظة، وتقوم شركة انتراكس الشرق الأوسط بتنفيذ هذا المشروع والتي تعتبر من الشركات المتخصصة في هذا المجال وقد قامت بتنفيذ العديد من المشاريع المماثلة في الجمهورية اليمنية".

وأشارت الى ان من يقوم بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروع، هما شركتان متخصصتان في هذا المجال وهي الشركة الصينية (CPE) وشركة (ILF) الاستشارية اللتان نفذنا مشاريع كثيرة حول العالم، نافية وجود أية شركات تركية أو قطرية تقوم بتنفيذ ذلك العمل.

ونوهت الى انها أعلنت في وقت سابق عن البدء بتنفيذ المشروع في موقعها الرسمي وتم تداول الخبر في الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن هناك أنبوب نفط خام تم مده منذ سنوات طويلة مضت يربط بين حقول مأرب حقول شبوة.

وأضافت: "ان مشروع مد خط أنبوب النفط الخام من قطاع 5 إلى قطاع 4 غرب عياد يعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية للبلاد وخيارا حتمياً وإستراتيجياً تبنته الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل القطاعات النفطية الإنتاجية 18 مأرب، 5 جنة،51 في محافظتي مأرب وشبوة وتصدير كافة الكميات المنتجة من تلك القطاعات الإنتاجية عبر ميناء النشيمة البترولي، الذي تم إعادة تأهيله مطلع العام 2018م".