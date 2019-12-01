السعودية تعلن رسميا : ماذا تعني لها وللمسلمين منظمة التعاون الإسلامي ؟

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شدد اليوم مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان، على أن "منظمة التعاون الإسلامي تعد بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية"، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به المنظمة وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وبين المجلس، أن "المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية".