توجيه عاجل من البنك المركزي اليمني بمقره في عدن إلى كافة شركات الصرافة تعرف على حقيقة مد أنبوب نفط سري من ”شبوة“ الى ”مأرب“ بإشراف وتنفيذ قطري وتركي ووزارة النفط تكشف الحقائق وزير الدفاع يحيل مدير تحرير صحيفة 26 سبتمبر للتحقيق ... افتتاحية هاجمت الامارات وتصدر خبرها للفضائيات العربية .. ومصادر تكشف الأسباب الخفية لذلك ؟ السعودية تعلن رسميا : ماذا تعني لها وللمسلمين منظمة التعاون الإسلامي ؟ ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بفرض ”أمر واقع“ ويؤكد ”مالم يتم نيله بالسياسة سيتم نيله بالقوة“ الملك سلمان يصدر توجيه عاجل بخصوص أهداف رؤية المملكة 2030 توقيع اتفاقية تاريخية بين المملكة العربية السعودية والكويت عاصمة خليجية تحتضن محادثات ”حوثية ـ إيرانية“ إذاعة مأرب تحلق عاليا في سماء مأرب وتناقش جديد خارطتها البرامجية الجديدة للعام 2020 اتفاق هام بين بريطانيا وتركيا بخصوص ليبيا وسوريا
شدد اليوم مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان، على أن "منظمة التعاون الإسلامي تعد بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية"، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به المنظمة وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وبين المجلس، أن "المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية".