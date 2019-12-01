الملك سلمان يصدر توجيه عاجل بخصوص أهداف رؤية المملكة 2030

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد الملك سلمان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوه الملك سلمان، بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدما بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية.