عاصمة خليجية تحتضن محادثات ”حوثية ـ إيرانية“

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احتضنت العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء 24 ديسمبر كانون الأول، مباحثات حوثية ـ إيرانية، حيث التقى محمد عبدالسلام، الناطق باسم الجماعة، رئيس فريقها المفاوض، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وناقشا تطورات الأزمة اليمنية.
وبحسب وسائل اعلام الجماعة، فقد تطرق الجانبان في اللقاء الذي حضره عضو الوفد الحوثي المفاوض عبدالملك العجري، وعدد من المسؤولين الإيرانيين، تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية والميدانية في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات.
ووفق المصدر نفسه، تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في اليمن و"الحصار المفروض، والذي فاقم من معاناة الشعب اليمني يوما بعد يوم".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.