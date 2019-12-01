إذاعة مأرب تحلق عاليا في سماء مأرب وتناقش جديد خارطتها البرامجية الجديدة للعام 2020

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أقرت لجنة التخطيط البرامجي بإذاعة مأرب خارطتها الإذاعية للدورة الجديدة التي تنطلق مع إطلالة العام الجديد 2020م، والرامية إلى تعزيز دور الإذاعة التوعوي وتلبية تطلعات متابعيها سواء على المستوى الوطني، أو متابعيها عبر البث الحي على الإنترنت.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة نائب مدير عام الإذاعة سالم مثنى ، وبحضور مدراء الإدارات بالإذاعة, المقترحات والأفكار المقدمة للبرامج الإذاعية الجديدة، وأبرز النجاحات والملاحظات التي حققتها الخارطة البرامجية الحالية التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأكد سالم مثنى لموقع محافظة مأرب أن الخارطة البرامجية للعام 2020 تحوي على باقة من البرامج المتنوعة والتوعوية الهادفة، والتي تلبي كافة فئات المجتمع ، في سياق السياسات العامة للدولة والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى جانب البرامج المخصصة للجيش الوطني وقوات الأمن الذين يذودون عن حياض الوطن ويبذلون الغالي والنفيس لتحرير اليمن من عصابات ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وعبر مثنى عن شكر وامتنان إذاعة مأرب ممثلة بمدير عام الإذاعة علي حسين الحواني، والعاملين فيها، لدعم السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة للإذاعة، والذي يوليها كل الاهتمام والرعاية.