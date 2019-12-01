توقيع اتفاقية تاريخية بين المملكة العربية السعودية والكويت عاصمة خليجية تحتضن محادثات ”حوثية ـ إيرانية“ إذاعة مأرب تحلق عاليا في سماء مأرب وتناقش جديد خارطتها البرامجية الجديدة للعام 2020 اتفاق هام بين بريطانيا وتركيا بخصوص ليبيا وسوريا اشتعال فتيل الثورة في صنعاء.. احتجاجات واضرابات وتهديد بالتصعيد الجيش يحبط هجوم جوي على مواقعه في أبين ويحدد الجهة المتورطة .. طائرتين وكميات كبيرة من المتفجرات جريمة بشعة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية نجل شاه ايران السابق يوجه نداء للعالم القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي .. تفاصيل موقف عربي جديد تجاه السعودية بعد الاحكام الصادرة في قضية مقتل خاشقجي
أقرت لجنة التخطيط البرامجي بإذاعة مأرب خارطتها الإذاعية للدورة الجديدة التي تنطلق مع إطلالة العام الجديد 2020م، والرامية إلى تعزيز دور الإذاعة التوعوي وتلبية تطلعات متابعيها سواء على المستوى الوطني، أو متابعيها عبر البث الحي على الإنترنت.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة نائب مدير عام الإذاعة سالم مثنى ، وبحضور مدراء الإدارات بالإذاعة, المقترحات والأفكار المقدمة للبرامج الإذاعية الجديدة، وأبرز النجاحات والملاحظات التي حققتها الخارطة البرامجية الحالية التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأكد سالم مثنى لموقع محافظة مأرب أن الخارطة البرامجية للعام 2020 تحوي على باقة من البرامج المتنوعة والتوعوية الهادفة، والتي تلبي كافة فئات المجتمع ، في سياق السياسات العامة للدولة والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى جانب البرامج المخصصة للجيش الوطني وقوات الأمن الذين يذودون عن حياض الوطن ويبذلون الغالي والنفيس لتحرير اليمن من عصابات ومليشيا الحوثي الإنقلابية.
وعبر مثنى عن شكر وامتنان إذاعة مأرب ممثلة بمدير عام الإذاعة علي حسين الحواني، والعاملين فيها، لدعم السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة للإذاعة، والذي يوليها كل الاهتمام والرعاية.