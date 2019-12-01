الجيش يحبط هجوم جوي على مواقعه في أبين ويحدد الجهة المتورطة .. طائرتين وكميات كبيرة من المتفجرات

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال موقع الجيش ، ان الطائرتين حلقتا في سماء مديرية دثينة بمحافظة أبين، في محاولة منها لاستهداف مواقع الجيش في المديرية.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين انهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.