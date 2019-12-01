آخر الاخبار

الجيش يحبط هجوم جوي على مواقعه في أبين ويحدد الجهة المتورطة .. طائرتين وكميات كبيرة من المتفجرات جريمة بشعة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية نجل شاه ايران السابق يوجه نداء للعالم القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي .. تفاصيل موقف عربي جديد تجاه السعودية بعد الاحكام الصادرة في قضية مقتل خاشقجي للمرة الثانية.. الرئيس أردوغان الأفضل عالميا لعام 2019 أسعار النفط متماسكة بدعم اتفاق أولي مرتقب للتجارة الكيميائية كاميل تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا لـ2020 قناة الجزيرة تطلق ثلاثة برامج جديدة تحرك حكومي لإخراج 15نائبا من صنعاء

سبأفون .. أصالة وتواصل

الجيش يحبط هجوم جوي على مواقعه في أبين ويحدد الجهة المتورطة .. طائرتين وكميات كبيرة من المتفجرات

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 532

أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال موقع الجيش ، ان الطائرتين حلقتا في سماء مديرية دثينة بمحافظة أبين، في محاولة منها لاستهداف مواقع الجيش في المديرية.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين انهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

إقراء أيضاً
جريمة بشعة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه
القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي
تحرك حكومي لإخراج 15نائبا من صنعاء
البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملة الوهمية للحوثيين
قيود جديدة تفرضها المليشيات على المنظمات الإنسانية
الإتجار بالحرب في اليمن طريقا للثراء والمشاكل في دار فور
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس