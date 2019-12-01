الجيش يحبط هجوم جوي على مواقعه في أبين ويحدد الجهة المتورطة .. طائرتين وكميات كبيرة من المتفجرات جريمة بشعة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية نجل شاه ايران السابق يوجه نداء للعالم القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي .. تفاصيل موقف عربي جديد تجاه السعودية بعد الاحكام الصادرة في قضية مقتل خاشقجي للمرة الثانية.. الرئيس أردوغان الأفضل عالميا لعام 2019 أسعار النفط متماسكة بدعم اتفاق أولي مرتقب للتجارة الكيميائية كاميل تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا لـ2020 قناة الجزيرة تطلق ثلاثة برامج جديدة تحرك حكومي لإخراج 15نائبا من صنعاء
أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وقال موقع الجيش ، ان الطائرتين حلقتا في سماء مديرية دثينة بمحافظة أبين، في محاولة منها لاستهداف مواقع الجيش في المديرية.
وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين انهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.