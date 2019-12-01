جريمة بشعة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1647

كشفت منظمة حقوقية يمنية ، الاثنين عن جريمة تعذيب وحشية حتى الموت داخل احد سجون مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الامارات.

وفي التفاصيل ادانت منظمة ارادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري ، ما وصفته بمسلسل التعذيب حتى الموت الذي تقوم به مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وارفقت المنظمة في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر ، صورة لمختطف اسمه/مازن احمد سالم من سكان منطقة بئر أحمد بمحافظة عدن.

وبحسب منظمة ارداة، تم اختطاف مازن سالم و تعذيبه في أحد السجون السرية التابعة للمجلس الإنتقالي داخل معسكر اللواء الخامس بمحافظة لحج الذي يقوده المدعو صالح السيد اليافعي.

وقالت منظمة ارادة ان المختطف توفي تحت التعذيب وقامت مليشيات الانتقالي برميه في ثلاجة احد المشافي بعد أن فارق الحياة.

واكدت ارداة إن إستمرار مسلسل الجرائم المتوالية وانتهاك القانون الإنساني والإعتقالات التعسفية والزج بالمواطنين في سجون المليشيات الإنتقالية السرية أمور تحتاج للفتة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وانشأت الامارات في عدن ولحج ومحافظات اخرى ، سجونا سرية ، ووضعت فيها عشرات المختطفين المدنيين .

وسبق ان نظمت رابطة امهات المختطفين عشرات الوقفات الاحتجاجية واصدرت بيانات عدة ، طالبت في جميعها بسرعة اطلاق سراح المختطفين والمخفيين من السجون السرية في عدن ومناطق اخرى.