نجل شاه ايران السابق يوجه نداء للعالم

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي نداء إلى العالم بمساعدة الشعب الإيراني بعد التقارير المروعة التي أفادت بمقتل 1500 متظاهر على يد النظام الإيراني وبإيعاز من علي خامنئي.

وانتقد بهلوي الصمت الأوروبي على هذه الجرائم وسعيهم الحثيث لتوقيع اتفاقيات تجارية مع النظام الإيراني.

وقال بهلوي على حسابه في تويتر تحت هاشتاغ #مذبحة_إيران "إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.. لقد قتل هذا النظام 1500 إيراني في الشوارع في غضون أيام قليلة. وبدلاً من التسول للحوار والتجارة مع نظام ارتكب إبادة جماعية، يجب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ساعدوا الشعب الإيراني على تقديم خامنئي للعدالة".

وكانت وكالة رويترز قد كشفت نقلا عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية أن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.

وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.

كما قالت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي لوكالة رويترز في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات إن خامنئي نفد صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.