القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي .. تفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقدم مسؤول أمني، تابع لميليشيات الحوثي، على قتل شاب من أبناء مديرية العدين، بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة، قيادي حوثي، مُعيَّن في ادارة امن العدين، أطلق الرصاص على الشاب جميل عبد القادر الشهاري، وسط مدينة العدين وأمام عشرات من المواطنين.

وأضافت إن القيادي الحوثي، أراد الاستيلاء على قطعة سلاح شخصي بحوزة الشهاري، فحاول الهروب، غير أن الأول باشره بعدة رصاصات اخترقت جسده من الخلف، ليسقط قتيلاً على الفور.

وبعد جريمة القتل هذه ؛ قطع مسلحون قبليون صباح اليوم الثلاثاء، الخط الرابط بين مدينتي إب والعدين احتجاجا على مقتل مواطن برصاص مسلحي مليشيا الحوثي.

واحتشد مسلحون قبليون من أسرة "بيت الشهاري" وموالون لهم من قبائل أخرى، احتشدوا اليوم بمدينة "العدين" غربي محافظة إب، وأقدموا على قطع الطريق الرابط بين مدينة العدين ومدينة إب وهو أيضا طريق رئيسي يربط بين محافظتي إب والحديدة.

والقيادي الحوثي المتورط في جريمة القتل يدعى "أبو بشار الشبيبي" قدم اليوم ومعه عشرات المسلحين من ميليشيا الحوثي إلى مدينة العدين بعد يوم واحد من قتلهم المواطن "جميل الشهاري" وسط مدينة العدين.