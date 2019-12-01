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للمرة الثانية.. الرئيس أردوغان الأفضل عالميا لعام 2019

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - وكالات
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جاء ذلك وفق نتائج استفتاء أجرته شبكة "رصد" الإعلامية، لأبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة على المستوى المصري والعربي والعالمي، لعام 2019، بمشاركة عشرات الآلاف في التصويت على 15 سؤالاً.

  • الرئيس أردوغان تصدّر القائمة التي ضمت رؤساء دول، بينهم الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، ونظيرها الإثيوبي آبي أحمد -
  • تصدر الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيد تصويت أبرز رئيس عربي تصدّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجم كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، قائمة "الأفضل" لعام 2019.
  • جاء ذلك وفق نتائج استفتاء أجرته شبكة "رصد" الإعلامية، لأبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة على المستوى المصري والعربي والعالمي لعام 2019، بمشاركة عشرات الآلاف في التصويت على 15 سؤالاً. وحسم الرئيس أردوغان، فئة أفضل الرؤساء عالميًا للعام الثاني في الاستفتاء، بنسبة تقارب لما تحصل عليه العام الماضي ( تجاوزت آنذاك 77%)، حيث حصد 78% من الأصوات كأبرز رئيس عالمي. وضمت القائمة رؤساء دول، بينهم الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، ونظيرها الإثيوبي آبي أحمد. فيما تصدر الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيد تصويت أبرز رئيس عربي بنسبة تصويت بلغت 64%. أما على صعيد شخصية العام على المستوى العربي، تصدر الاستفتاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بنسبة تصويت بلغت 54%. واحتل حادث وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل قاعة محاكمته بعد 6 سنوات من السجن، صدارة التصويت في استفتاء اختيار "الحدث الأبرز" على المستوى المحلي المصري لعام 2019، وفق التصويت. فيما جاء حادث مجزرة نيوزيلندا "الحدث الأبرز" عالميا بنسبة تصويت 47%. رياضيًا كان جمهور محمد أبو تريكة داعما له بقدر كاف لأن يتفوق كأبرز شخصية رياضية مصرية بنسبة 89%. وفنيًا، اختار جمهور المصوتين فيلم الفيل الأزرق 2 كأفضل عمل سينمائي مصري خلال العام بنسبة تصويت بلغت 36%. فيما جاء فيلم الجوكر والذي تناول الضغوط النفسية على المجتمع وكيف يصنع الوحوش المرتبة الأولى عالميا في تصويت الجمهور بنسبة 46% . وشبكة "رصد"، منصة إعلامية مهتمة بالشأن المصري والعربي، وتعمل على إنتاج محتوى خبري، ترفيهي، تكنولوجي، بحسب ما تعرف بنفسها
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