للمرة الثانية.. الرئيس أردوغان الأفضل عالميا لعام 2019

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - وكالات

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جاء ذلك وفق نتائج استفتاء أجرته شبكة "رصد" الإعلامية، لأبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة على المستوى المصري والعربي والعالمي، لعام 2019، بمشاركة عشرات الآلاف في التصويت على 15 سؤالاً.