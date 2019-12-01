قناة الجزيرة تطلق ثلاثة برامج جديدة

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اطلقت قناة الجزيرة مجموعة جديدة من البرامج المتنوعة التي تستهدف الجمهور بجميع فئاته المختلفة، لتنضم إلى قائمة البرامج الأخرى على القناة، وسيتم بث هذه البرامج على شاشة القناة وجميع المنصات الرقمية الخاصة بها منذ قرابة شهر.

بِكسر التـاء

برنامج يتناول مواضيع اجتماعية وسياسية عامة من منظور المرأة وعبر تجربتها الشخصية، مبني على شكل مجموعة دعم وليس نقاشا ويعمل على الحالات الشخصية. يستهدف البرنامج المرأة العربية، التي لا تجد مساحة لاهتماماتها وهمومها لا في البرامج "النسوية" على القنوات الغربية، ولا في البرامج النخبوية على القنوات العربية بحيث يخاطب النساء على اختلاف طبقاتهن واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 25-40 عاما. تقدم هذا البرنامج روعة أوجيه، حصلت روعة على درجتي ماجستير إحداهما الدراسات الجيوسياسية، والأخرى في الإعلام، ومن قبلها درست الإعلام في الجامعة اللبنانية ببيروت، وقبيل التحاقها بقناة الجزيرة مذيعة للأخبار عام 2014، عملت روعة في قناة فرانس 24 مذيعة للأخبار، إلى جانب عملها في الصحافة المكتوبة والدراسات الإعلامية. يعرض البرنامج كل يوم أربعاء الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تأمـلات

يسلط هذا البرنامج الضوء على اللغة العربية وبلاغتها وقدرتها التصويرية والبيانية، بعيدا عن الأساليب المستهلكة والصورة النمطية. كما يسلط الضوء على شعر العرب ومآثرهم وآدابهم وقصصهم الخالدة، بأسلوب رشيق يقرب اللغة من جمهور الناطقين بها والمهتمين كذلك. ويستهدف جميع الناطقين باللغة العربية باختلاف أجناسهم وأديانهم وأعراقهم، وكذلك المهتمين بها رغم اختلاف لغتهم أو ثقافتهم. ويهدف إلى استقطاب جمهور الشباب عبر تقريب هذه اللغة من حياتهم اليومية. يقدم البرنامج محمد الصالح، الذي أنهى الماجستير في الترجمة من جامعة وستمنستر بلندن، وهو القادم من دراسة اللسانيات. وعمل في قناة الجزيرة مقدما لبرنامج المرصد الأسبوعي، ولاحقا فاز بالمركز الأول في مسابقة فصاحة، ليحوز على لقب فصيح العرب عام 2016. ويعرض هذا البرنامج كل يوم ثلاثاء الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

عن السـينما

برنامج يقدم السينما لعشاقها ولمشاهديها كما لم تقدم من قبل، يجمع بين المعرفة والمتعة، ويضع المشاهد في كواليس صناعة السينما. ويتميز عن غيره من البرامج المشابهة بأنه يأخذك من شباك السينما إلى خلف الكاميرا فتقف مع المخرج والمصور وكاتب النص بل وتعيش أدوار البطولة دون أن تغادر منزلك.

يستهدف البرنامج جميع مشاهدي السينما باختلاف أعمارهم وأجناسهم ومستوى ثقافتهم. وإلى جانب الجمهور العام عبر تقريب السينما من حياتهم اليومية، يهدف لاستقطاب جمهور المهتمين بهذه الصناعة عبر برنامج رفيع المستوى، خصوصا فئة الشباب بين 18 - 35 عاما.

مقدمة البرنامج هي ريتا خان، وهي حاصلة على الماجستير في الإعلام من الجامعة اللبنانية، كما حصلت على درجتي بكالوريوس في الإعلام وعلم الاجتماع، وقدمت العديد من الأعمال والبرامج على شاشة الجزيرة وتي آر تي والتلفزيون العربي، ولها اهتمامات في الأدب والشعر. يعرض البرنامج كل يوم جمعة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.