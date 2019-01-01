عاجل:انفجارين يستهدفا مستوصف ابن عباس بمحافظة الضالع

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر لـ"مأرب برس " أن انفجارين استهدفا مبني مستوصف ابن عباس والتي تتخذ منه منظمة أوكسفام مكتبا لها بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر أن الإنفجارين الذين حدثا الساعة الواحده صباحا كانا بقذائف ار بي جيه، سقطت احداها على سقف المكتب بينما ضربت -القذيفة الأخرى- بوابة المكتب، ولم تردنا أي خسائر بشرية.

وعلقت منظمة اوكسفام جميع تحركاتها مع موظفيها وأنشطتها في المنطقة.

يذكر أنه لم يكن هذا الانفجار الأول من نوعه في المحافظة فقد سبقه قبل أيام خمسة تفجيرات استهدفت منظمة أوكسفام ومرسي كوم ومركز هيا لتنمية المرأة ومنظمة آكتد ولجنة الانقاذ الدولية بحسب مصادر لـ"مأرب برس"، وكانت الإنفجارات كلها بقذائف آر بي جيه، ولم تتبنى أي من تلك التفجيرات جهة حتى الان.