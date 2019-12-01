شركة إعمار الإماراتية تتخذ قرارا بخصوص منصة المراقبة في برج خليفة .. الانهيار يتصاعد بقوة

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قالت مصادر مطلعة، إن شركة "إعمار" العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي وسط تباطؤ في القطاع.
وكشف المصدر أن "إعمار" كلفت شركة الخدمات المالية والمصرفية "ستاندرد تشارترد" بتقديم المشورة في بيع "قمة البرج"، وهي من المزارات الجاذبة للسياح.
من جهته أشار مصدر مصرفي إلى أن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا، حيث تعد مزارا سياحيا رائجا في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.
ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.