6 من ميليشيا الانتقالي الإماراتي في قبضة قوات «الجيش»

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ألقت قوات الجيش الوطني القبض على ستة من عناصر ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أثناء محاولتهم تنفيذ كمين في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من السلطات بشبوة قوله، إن "عناصر من ميليشيا النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي، حاولت في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد، تنفيذ كمين مسلح على قوات حكومية في العرم بمحافظة شبوة، قرب حدود محافظة أبين".
وأضاف أن "القوات الحكومية اشتبكت بالسلاح بشكل محدود مع عناصر الانتقالي واعتقلت ستة منهم".لافتاً إلى أن"تلك القوات كانت متجهة من محافظة شبوة إلى منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين".
واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.