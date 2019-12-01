مكتب الصناعة بـ«مأرب» يحذر من بيع وشراء منتجين لإحتوائهما على هذه المواد الخطيرة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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حذر مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب اليوم الاثنين تجار المواد الغذائية وتجار الجملة، ومالكي ثلاجات التبريد، من التعامل أو تسويق وشراء وبيع منتجي بفك الأطفال (شيتوس حار نار)، ومياه (الوطن) لمخالفتهما للمواصفات والمقاييس.

وأكد المكتب في تعميمين له أنه وفق التحليلات التي أجريت على هذين المنتجين والفحوصات أثبتت مخالفتهما للمواصفات والمقاييس، كما أنهما ملوثان بيولوجياً، وثبت ظهور البكتيريا عليهما.

ووجه المكتب التجار بالامتناع بتاتاً عن شراء وبيع هذين المنتجين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف هذه التوجيهات.