وزير النقل «الجبواني» يلتقي نظيرة «التركي» وهذا ما اتفقا عليه

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى معالي وزير النقل "صالح احمد الجبواني" والوفد المرافق له مساء اليوم الأثنين بنظيرة وزير النقل والبنية التحتية التركي "جاهد أورهان" في العاصمة التركية أنقرة .

ووضع "الجبواني" أمام نظيرة "التركي" صورة لوضع البنية التحتية للنقل في اليمن ، كما وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع مسودة إتفاقية تنظم التعاون والدعم والإستثمار التركي في قطاع النقل البري باليمن.