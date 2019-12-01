شبوة.. لقاء يناقش أوضاع وأنشطة مكتب الشباب والأندية الرياضية

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نظم قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين في عتق بمحافظة شبوة لقاء للقيادات الشبابية بالمحافظة تحت شعار (المهارات والقدرات بين التطلعات والانجازات )

وكرس اللقاء الذي ترأسه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع لمناقشة مختلف أوضاع وأنشطة مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ودوره المنشود في خدمة الحركة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وتطرق اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي و مدير عام المحافظة محمد الربيزي ومدير عام المكتب محسن سنان إلى مناقشة أوضاع الأندية الرياضية بالمحافظة واحتياجاتها الملحة والضرورية من مشروعات البنى التحتية والأساسية ووسائل المواصلات لها وقضايا وهموم وتطلعات لاعبيها في إتاحة فرص التأهيل لهم .

وخلال اللقاء نقل الدكتور منير لمع تحيات راعي الشباب الاول فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وزير الشباب والرياضة نايف البكري للقطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة ، مؤكداً اهتمامهم المباشر بمختلف أوضاع القطاع في عموم محافظات الجمهورية ، والعمل على دعمه حتى يتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها وتحقيق تطلعات منتسبيه من الشباب والرياضيين ،..داعياً إلى تفعيل مختلف المناشط الرياضية بالمحافظة ، لافتاً برعاية ودعم الوزارة لها وعملها على ترجمة تطلعات وآمال شباب المحافظة والرياضيين فيها ، مفيدا بعزم الوزارة وبالتعاون المشترك مع قيادة المحافظة على استكمال المشروعات الرياضية بمركز المحافظة عتق والمتوقف العمل فيها لسنوات طويلة وانطلاقة العمل فيها من جديد مطلع العام القادم ، مشيرا بدورها في الرقي بالحركة الرياضية بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية لها على مختلف المستويات ، مبدياً استعداده بمتابعة قضايا ومتطلبات الأندية الرياضية بالمحافظة والعمل على حلها مع الوزارة وتوفير مقومات الدعم المؤسسي لها ومنح المحافظة ما تستحق من برامج التدريب والتأهيل لمنتسبي القطاع الشبابي والرياضي فيها وإتاحة فرصة المشاركات الداخلية والخارجية لهم .

من جانبه استعرض مدير عام المكتب محسن سنان مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الشبابي والرياضي بالمحافظة ، وأبرز الاحتياجات الضرورية لتفعيل مختلف المناشط الشبابية والرياضية فبها .

وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع قد قام بزيارة وبرفقة الوكيل الاحمدي والمدير الربيزي ومحسن سنان بزيارة تفقدية لمواقع المنشآت الرياضية المتعثرة بمدينة عتق والتي شملت كلا من ملعب الفقيد الخليفي والصالة الرياضية المغلقة والمدينة الرياضية وبيت الشباب ، مؤكدا على أهمية ودور هذه المشروعات الاستراتيجية في تطوير الحركة الشبابية والرياضية بالمحافظة .