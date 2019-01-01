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فيفا يكشف سبب فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبب منح محمد صلاح، لاعب ليفربول جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية.
وكان ليفربول فاز في المباراة النهائية على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، خلال البطولة التي أقيمت في قطر.
وقال الموقع الرسمي للفيفا: "بعد فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية قطر 2019، اختارت مجموعة الدراسات الفنية لدينا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة".
وأضاف الاتحاد الدولي: "نظرا لأدائه المتميز طوال المسابقة، كان نجم ليفربول هو الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية لأديداس وجائزة أفضل لاعب في البطولة من قِبل شركة علي بابا الراعية للمسابقة".
وواصل: "كان أداء محمد صلاح في قطر رائعا منذ البداية إلى النهاية، ففي المباراة الأولى لفريقه أمام مونتيري، صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، حيث أثبت أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، بل يساعد زملاءه كذلك على هز الشباك".
واختتم، "تميز صلاح بسرعته الكبيرة وبخطورته أمام المرمى وكان سما قاتلا في دفاع الخصوم، فغيابه عن التهديف في هذه البطولة لم يحرمه من شرف الفوز بكرة أديداس الذهبية، لأن صلاح ظهر علو كعبه في المواجهتين، لا سيما أنه كان مدعوما من آلاف الجماهير في ملعب خليفة الدولي، حيث تفاعل معه من في المدرجات بمجرد لمسه الكرة".