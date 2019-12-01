رئيس الاتحاد الأفريقي يلمح إلى تعديل موعد كأس الأمم 2021

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021، ربما تقام في الشتاء خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وقال أحمد لموقع "إنسايدر وورلد فوتبول"، أثناء حضور نهائي كأس العالم للأندية، إنه سيتم مناقشة موعد كأس الأمم 2021، في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل للكاف.

وبرر رئيس كاف، ضرورة تعديل موعد كأس الأمم بسبب جدول كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في الصين خلال الفترة من 17 يونيو/حزيران حتى 4 يوليو/تموز، وبالتالي ستفقد عدد من المنتخبات لاعبيها الأساسيين المشاركين في مونديال الأندية

وسيقام مونديال الأندية 2021 في الصين بمشاركة 24 ناديا، بينهم 3 فرق أفريقية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بدوري الأبطال.

وأضاف أحمد أحمد "عندما اتخذنا قرارا بتعديل موعد كأس الأمم ليقام في يونيو، بدء من بطولة 2019 في مصر، كنا دائما نؤكد على احتياجنا لمرونة في المواعيد، وذلك بسبب الظروف المناخية في القارة، ولا أعلم لماذا تناست الميديا حديثنا عن ذلك الأمر بالتفصيل في اجتماع المكتب التنفيذي بالمغرب عام 2017".

وأكمل "من غير الممكن إقامة البطولة في الكاميرون في ذلك التوقيت في يونيو ويوليو، إنه أمر صعب بسبب ظروف المناخ، يجب أن نتخذ قرارا بشأن هذا الموعد".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، كشف رئيس الكاف أن النهائي سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، موضحا أن المسافة والتكاليف بالنسبة للجماهير، سيتم وضعها في الاعتبار.