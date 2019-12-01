مصادر: سفراء غربيون يبلغون الرئاسة بتفاصيل مخطط لانقلاب جديد ووصول شحنات أسلحة ضخمة تم توزيعها لتنفيذ المهمة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت تقارير صحافية، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، عن تلقي أن الرئاسة والحكومة الشرعية، من سفراء دول غربية، تحذيرات من مخطط انقلابي جديد يتم الترتيب له في محافظات حضرموت وشبوة.

ونقلت صحيفة ”أخبار اليوم“، عن مصادر سياسية قولها أن ”السفراء أبلغوا الرئاسة والحكومة بأن مينائي بلحاف والمكلا استقبلا شحنات سلاح مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الإماراتية، بتوزيعه على معسكرات في حضرموت وقاعدة العلم الواقعة في صحراء شبوة القريبة من منطقة العبر.

وأوضحت المصادر أن السفراء نقلوا للرئاسة والحكومة تلقيهم تأكيدات قيادات من ”المجلس الانتقالي“، تمسكهم بالسلاح الثقيل وقواتهم العسكرية وعزمهم تعزيز سيطرتهم على ما تبقى من محافظات الجنوب.