شاهد.. ردة فعل رونالدو بعد هتافات الجماهير باسم ميسي في السعودية

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انتشر مقطع فيديو، يبرز ردة فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما حاولت الجماهير استفزازه، عقب نهاية مباراة فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو التي أقيمت أمس الأحد في السعودية.
وعندما كان لاعبو يوفنتوس، ينتظرون على أرضية ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، لتسلم ميداليات المركز الثاني، بعد خسارة مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، بثلاثة أهداف لهدف واحد، حاولت بعض الجماهير استفزاز رونالدو، بالهتاف باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وجاء رد رونالدو ساخرا، حيث أطلق ابتسامة صفراء ورفع إبهام يده اليسرى بشكل مستفز.
وعلى الرغم من فشله في التسجيل وخسارة فريقه بنتيجة 1-3، فقد قدم رونالدو أداء جيدا في المباراة، من خلال تحركاته وتسديداته، وكان وراء تسجيل الأرجنتيني باولو ديبالا، هدف يوفنتوس الوحيد، بعدما تابع الأرجنتيني كرة مرتدة من حارس لاتسيو بعد تصديه لتسديدة قوية لرونالدو.