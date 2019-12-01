مارادونا: اختطفتني كائنات فضائية وقضيت 3 أيام خارج كوكب الأرض – فيديو

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زعم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أنه تعرض للخطف من قبل كائنات فضائية.
وقال مارادونا، خلال مقابلة مع قناة "TyC sports" التلفزيونية الأرجنتينية، إنه تعرض من قبل لعملية اختطاف من طرف "كائنات فضائية"، مشيرا إلى أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات، موضحا أنه كان في مكان آخر غير كوكب الأرض.
وأضاف: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي، قلت إن أجساما غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".
يذكر أن مارادونا (60 عاما)، اعتزل اللعب عام 1997، بعد مسيرة ناجحة، ليقتحم عالم التدريب، حيث يشرف حاليا على نادي خيمناسيا الأرجنتيني.