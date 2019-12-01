10 فوائد ذهبية لماء الزنجبيل والليمون.. تعرف عليها

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ماء الزنجبيل والليمون لا يفيد فقط في انقاص الوزن والمحافظة على الوزن المثالى، إنما يتمتع بفوائد أخرى منها:

ـ المحافظة على ضغط الدم:

إن المحافظة على تناول ماء الزنجبيل والليمون يخفف من ضغط الدم وبذلك يحافظ على عدم ارتفاع ضغط الدم.

ـ يحافظ على الجسم من السموم حيث أن الزنجبيل يساعد على تنقية الجسم من السموم.

ـ يخفف من نسبة الكوليسترول فى الدم.

ـ مضاد للالتهاب.

ـ يحسن من سيولة الدم.

ـ يحسن من الهضم و امتصاص الغذاء فى الأمعاء.

ـ يعالج نزلات البرد و الشرح.

ـ يعالج مشكلات الجهاز الهضمى.

ـ يقوى الجهاز المناعى.

ـ يخفف من الألم المفاصل.

إليكم طريقة التجهيز:

المكونات:

لتر من الماء.

شرائح من الزنجبيل الطازج.

عصير الليمون الطازج.

الطريقة:

ضع الماء على النار حتى الغليان.. أضف شرائح الزنجبيل الطازج وأتركه على النار خمس دقائق ثم ارفعه من النار.. أضف عصير الليمون.. الآن أصبح المشروب جاهز.. تناول مشروب الزنجبيل بالليمون سوف يحسن صحتك العامة.