تجسست على زوجها من خلال دمية.. نهاية صادمة

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قامت سيدة أمريكية بالتجسس على زوجها السابق من خلال دمية أطفال ، لكن النتيجة كانت صادمة لها حيث قام زوجها بإبلاغ الشرطة.
وفي التفاصيل قامت الزوجة بإرسال طفلها إلى زوجها السابق برفقة لعبة على شكل ميني ماوس، والتي كانت تخفي في داخلها جهاز تسجيل.
الزوج السابق4 يبدو أنه علم بخديعة زوجته السابقة، وذلك بقيامه بالضرب على الدمية، والتي أظهرت صوتا تفاجأ أنه صوته، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة، والتي ألقت القبض على الزوجة السابقة بتهمة التجسس.