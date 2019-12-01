طائرة سعودية تضطر للهبوط في مطار القاهرة لأمر طارئ

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هبطت طائرة سعودية اضطراريًا في مطار القاهرة اليوم، كانت في طريقها إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي الجنسية من أصل تونسي بوعكة صحية شديدة وتم نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

ونقلت صحف محلية عن مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي 65 عاما بوعكة صحية شديدة .

تم السماح له بالهبوط بمهبط المطار ، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليه، تبين أنه يعاني من جلطة في القلب، تم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه .