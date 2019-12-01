طائرة سعودية تضطر للهبوط في مطار القاهرة لأمر طارئ

زفاف الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد في حفل ضخم (فيديو وصور) بعد إجبارها على خلع الحجاب.. تعويض أمريكية مسلمة 120 ألف دولار اول تعليق من نجل خاشقجي على الاحكام الصادرة في قضية مقتل والده والافراج عن مسئولين سعوديين بارزين خامنئي يأمر بوأد الاحتجاجات في إيران: افعلوا ما يلزم لوضع حد لها.. وأنهار من الدماء سالت بصمت نمر ينهش سودانيا في السعودية (فيديو) شاهد.. ردة فعل رونالدو بعد هتافات الجماهير باسم ميسي في السعودية مارادونا: اختطفتني كائنات فضائية وقضيت 3 أيام خارج كوكب الأرض – فيديو في قضية خاشقجي.. السعودية: تركيا برأت هذا الشخص من الإعدام رئيس الوزراء يستدعي محافظ جنوبي موال لـ”المجلس الانتقالي“ ويصدر توجيهات صارمة 10 فوائد ذهبية لماء الزنجبيل والليمون.. تعرف عليها
هبطت طائرة سعودية اضطراريًا في مطار القاهرة اليوم، كانت في طريقها إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي الجنسية من أصل تونسي بوعكة صحية شديدة وتم نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.
ونقلت صحف محلية عن مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي 65 عاما بوعكة صحية شديدة .
تم السماح له بالهبوط بمهبط المطار ، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليه، تبين أنه يعاني من جلطة في القلب، تم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه .