طائرة سعودية تضطر للهبوط في مطار القاهرة لأمر طارئ وزير يمني يكشف حقيقة اجراء الحكومة محادثات سرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية تحذير رسمي من خدعة حوثية كبيرة وصدور تعميم هام يتوعد المخالفين بالمعاقبة بيان سعودي عاجل يحسم الجدل حول تصريحات أثارت ضجة في لبنان الكويت تمنع دخول يمني أراضيها بسبب صدام حسين وهذا ماحدث ليلة سقوط رونالدو في الرياض وهذا ماقاله اللاعب بعد الخسارة المؤلمة هذا ما سيحدث للشمس يوم الخميس القادم ونصيحة بعدم النظر اليها الديلمي المعين سفيرا للحوثيين بإيران يورط جماعته ويظهر في أخطر لقاء بطهران دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام و 7 أيام في وفاة قائد اركان جيشها النيابة تفرج عن اللواء احمد عسيري واحكام بالاعدام على 5 متهمين في مقتل خاشقجي وهذا مصير العتيبي والقحطاني
كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مباحثات سرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، في ظل حديث عن جهود تقوم بها الأمم المتحدة لاستئناف مباحثات رسمية بين الجانبين.
وفي حوار مع صحيفة "عكاظ“، نفى وزير الخارجية، محمد الحضرمي تلك الأنباء نفيا قاطعا، مؤكدا ان "القناة الوحيدة والعملية لحل الأزمة اليمنية هي المسار الأممي، ولا صحة لوجود مباحثات سرية للحكومة مع المليشيات الحوثية".
وعن إمكانية الذهاب إلى مباحثات سلام مع الحوثيين، قال الحضرمي: "اتفاق ستوكهولم شكّل الأمل الذي تفاءل به اليمنيون العام الماضي، وها نحن اليوم نراه يتلاشى بسبب ممارسات هذه المليشيات المرتهنة للنظام الإيراني".
وأضاف: "الشرعية تسعى للسلام وسوف تعطي السلام كل الفرص، ونحن لا نتحدث هنا عن سلام شكلي أو بروتوكولي بل سلام شامل مستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وعبر الأمم المتحدة التي تعد الطريق الوحيد والعملي لتحقيقه".
واستطرد ”الحكومة اليمنية حريصة على السلام، وقد ترجمت هذا الحرص بالانخراط بكل مرونة وجدية في كل مشاورات السلام ابتداء من اتفاق جنيف، وانتهاء باتفاق ستوكهولم، ولكن يبدو أن المليشيات الحوثية غير جادة في السلام ولا تبالي بمقتضياته ولا التزاماته".
وتابع: "قد مر إلى اليوم عام كامل على اتفاق السويد ولم يحرك ساكنا بسبب تعنت الحوثيين واستمرارهم في رفض الالتزام بما تعهدوا به أمام العالم العام الماضي".
وطالب الحضرمي المجتمع الدولي ومجلس الامن بموقف حازم من خروقات الحوثيين وتعديهم على البعثات الأممية في الحديدة، مؤكداً بأن بعثة الأمم المتحدة المعنية بدعم اتفاق الحديدة على الأرض، أصبحت حبيسة ومقيدة بسبب ما تفرضه هذه المليشيات من قيود على حركتها ومهامها في مدينة الحديدة.