الكويت تمنع دخول يمني أراضيها بسبب صدام حسين وهذا ماحدث

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رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب الجودو اليمني لنادي ثمر الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج اليمنية، تأشيرة الدخول إلى أراضيها بسبب إسم المدرب الكابتن (صدام حسين بن حازب) الذي جاء مع فريقه، للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي سوف تقام في دولة الكويت نهاية كانون الثاني القادم، بحسب قناة السومرية العراقية.
وقالت القناة ان مسؤول في الاتحاد الكويتي للجودو قدم إعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب الذي يحمل إسم (صدام حسين)، فيما تمت الموافقة على منح لاعبيه تأشيرات الدخول إلى الكويت، ولكن نظراً لتعثر منح المدرب صدام حسين بن حازب تأشيرة الدخول، حال هذا الأمر دون مشاركة لاعبي فريق جودو نادي ثمر في البطولة العربية للجودو، التي ستقام مطلع الشهر القادم.
من جانبه، ابدى صدام حسين استغرابه وانزعاجه من مثل هذا التصرف بعدم منحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الكويتية، لخوض المشاركة في بطولة الجودو الرياضية العربية، وحرمان فريقه من فرصة المنافسة على المستوى العربي لأول مرة، وهو طموح لم يتحقق للأسف.