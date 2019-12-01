ليلة سقوط رونالدو في الرياض وهذا ماقاله اللاعب بعد الخسارة المؤلمة

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خسر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لقب السوبر الإيطالي، عقب خسارة السيدة العجوز أمام لاتسيو بنتيجة (1-3)، في ملعب محيط الرعب بالسعودية.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن رونالدو قبل خسارته للسوبر الإيطالي أمس الأحد، لم يكن قد خسر أي نهائي شارك فيه منذ عام 2013.

وأضافت أن آخر نهائي تواجد فيه كريستيانو وخسره كان في 2013، عندما خسر كأس ملك إسبانيا رفقة ريال مدريد، بعد فوز أتلتيكو مدريد باللقب بنتيجة (2-1).

وتابعت الشبكة أن رونالدو منذ عام 2013، شارك في 12 مباراة نهائية وحسمهم لصالحه قبل أن يخسر لقب السوبر الإيطالي ليلة أمس.

ولفتت إلى أن الدون البرتغالي سجل 39 هدفًا في جميع المسابقات ليوفنتوس خلال عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك أسوأ أرقامه التهديفية منذ عام 2010.

ماذا قال رونالدو؟

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إنه لا يزال يستمتع بنفسه، وذلك بعد الهزيمة أمام لاتسيو (3-1)، امس الأحد، في كأس السوبر الإيطالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال رونالدو، في تصريحات لشبكة "DAZN": "لا زلت أستمتع بنفسي؟ نعم، دائمًا، مازلت أستمتع بنفسي، لأني أحب فعل هذا".

وتابع: "ألعب بجد، وأحاول البقاء على هذا المستوى.. أشعر أنني بحالة جيدة، وأمر ممتع أن أكون كذلك".

وأضاف: "أنا شخص مختلف على أرض الملعب.. الشيء المهم هو أن أستمتع مثل هؤلاء الناس، وهو أمر طبيعي بالنسبة لي".

وختم بقوله: "أعرف من أنا، وأعرف ما أفعله، أعرف أنه في النهاية سيقولون (أمر جيد)".

وخطف رونالدو الأنظار مؤخرا، بفضل هدفه المذهل في مرمى سامبدوريا، لكنه فشل امس في إنقاذ فريقه من الهزيمة مجددا أمام لاتسيو، بعد الخسارة بنفس النتيجة أمام الفريق العاصمي في الكالتشيو.