الديلمي المعين سفيرا للحوثيين بإيران يورط جماعته ويظهر في أخطر لقاء بطهران

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يبدو أن العنصر الحوثي الذي عينته الميليشيات سفيراً لها في طهران ورطها بتوثيق الدعم والتعاون العسكري الإيراني بين الميليشيات وطهران.
فقد بثت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، الأحد، صوراً تجمع ممثلها في طهران، إبراهيم الديلمي، الذي ينتحل صفة السفير اليمني منذ اعتراف طهران به قبل أسابيع، مع وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.
وذكرت أن الديلمي بحث مع الوزير الإيراني تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية، بين الميليشيات والجيش الإيراني.
كما أكد على ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش الإيراني والميليشيات الحوثية.
يذكر أن عدة تقارير غربية كانت أضاءت على الحضور الإيراني العسكري في اليمن بزعامة القيادي في الحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلايي، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطته في اليمن.