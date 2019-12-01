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نجاة قائد الشرطة العسكرية بعدن من محاولة اغتيال

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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نجا قائد الشرطة العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن، من محاولة اغتيال عبر استهدافه بعبوة ناسفة في ساعة متأخرة من مساء أمس. وقالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد أنيس العولي نجا من محاولة اغتيال في ساعة متأخرة من مساء الاحد، عن طريق زرع عبوة ناسفة في سيارته .

 

وأكدت المصادر ان العبوة انفجرت وتسبب بدمار كبير للسيارة في الوقت الذي لم يكن يتواجد العولي داخلها أثناء الانفجار

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