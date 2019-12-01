الحوثي يغسل أدمغة الموظفين بتأهيل طائفي

الإثنين 23 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أجبرت مليشيا الحوثي موظفي وقيادات المؤسسات الحكومية في المحافظات الخاضعة لها على المشاركة في دورات تأهيل طائفية تشمل دراسات إيرانية، وأوراق مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي.

وكشف مصدر يمني لـ«عكاظ» أن المليشيا أخضعت الموظفين لدورات مدة أسبوع لتلقينهم مناهج اقتصادية إيرانية وآلية نهب ممتلكات المدنيين والتجار تحت مسميات مختلفة، وجوانب طائفية أخرى تسعى من خلالها إلى غسل عقول الموظفين، خصوصاً في الحديدة.

ولفت إلى أن المليشيا لم تخضع الموظفين وحدهم، بل عمدت إلى تجنيد مدرسين كاستخبارات يعملون لصالحها مقابل 30 ألف ريال شهرياً، وأكد أن الحوثيين يجبرون المدنيين على العمل بشكل يومي على حفر ممرات تحت الأرض في مناطق التماس بالحديدة مقابل 4 آلاف ريال